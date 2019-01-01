Аутоиммунный тиреоидит – это воспаление ткани щитовидной железы, протекающее в острой или хронической форме без видимых симптомов и имеющее доброкачественный характер. В результате патологии иммунная система организма разрушает клетки железы. Относится к наиболее распространенным эндокринным заболеваниям. Чаще всего аутоиммунный тиреоидит диагностируется у женщин среднего и пожилого возраста.

Что такое аутоиммунный тиреоидит щитовидной железы

Это вид хронического воспаления щитовидной железы, вызванный поражением ее антителами, выработанными самим организмом. По этой причине данное заболевание относится к аутоиммунным. В результате атаки щитовидной железы антителами уменьшается выработка гормонов, что приводит к развитию гипотиреоза. Поэтому начинать лечение требуется как можно раньше. Обнаруживают заболевание на начальном этапе при ультразвуковом исследовании или осмотре эндокринологом. Прогрессирует болезнь медленно. На поздней стадии появляются боли в области железы, проблемы с дыханием и глотанием. Иногда развивается твердый зоб. После лечения ремиссия продолжается в течение 12-14 лет. Появляющиеся сезонные обострения быстро проходят.

Причины

Аутоиммунный тиреоидит чаще всего обусловлен наследственной предрасположенностью. Но для развития его необходимы некоторые факторы:

присутствие очагов хронической инфекции в организме;

воздействие радиоактивного излучения;

неправильный прием гормональных препаратов;

многочисленные перенесенные вирусные инфекции;

длительное пребывание под солнцем;

прием чрезмерного объема йода;

дефицит селена;

сильные психоэмоциональные стрессы;

неблагополучная экологическая обстановка.

Симптомы аутоиммунного тиреоидита

Признаки аутоиммунного заболевания проявляются при активном его развитии. В этот период в тканях органа происходят воспалительный процесс и морфологические изменения. Наблюдаются:

слабость;

наличие болезненных узлов на железе;

уплотнение и увеличение щитовидной железы в размерах;

боль в суставах;

потливость;

снижение памяти и внимания;

дрожание пальцев рук;

постоянная смена настроения;

затрудненное дыхание, присутствие комка в горле.

У детей аутоиммунный тиреоидит прогрессирует медленно. Увеличенную железу эндокринолог определяет при обследовании ребенка.

Диагностика

Диагноз устанавливается на основе результатов инструментальных исследований и лабораторных анализов. В программу обследования врач включает:

анализы крови: общий и на тиреоидные гормоны;

гистологический анализ клеток железы;

УЗИ щитовидной железы;

иммунограмму;

тест на равновесие Т3 и Т4;

анализ на наличие антител к рецепторам ТТГ.

Виды

АИТ щитовидной железы бывает 3 видов:

Хроническое заболевание представляет собой воспаление в области щитовидной железы, носящее аутоиммунный характер.

При гипертрофическом тиреоидите отмечается увеличение железы и появление узелков. Функции ее определяются как нормальные или несколько сниженные. При атрофическом тиреоидите железа не увеличивается, функции снижены.

Лечение

Лечение аутоиммунного тиреоидита консервативное. Схема терапии пациента определяется врачом с учетом особенностей протекания болезни и самочувствия больного.

Обязателен прием Левотироксина. Длительность терапии составляет 3 месяца. Проанализировать эффективность лечения можно только через 6 месяцев. Зоб за этот период уменьшается.

Если этого не произошло, врач корректирует схему лечения. Возможно оперативное вмешательство.

Латентные формы аутоиммунного тиреоидита не лечат, но пациент постоянно должен наблюдаться эндокринологом. Препараты, содержащие йод, назначают не всегда. Целесообразность их применения определяет врач. Рекомендуются принимать при аутоиммунном заболевании препараты йода по 100 мкг. Суточная дозировка не должна превышать норму.

При комплексном подходе к лечению назначают витаминные комплексы и средства, способные поднять иммунитет. Пациенты с хроническим заболеванием должны постоянно принимать тиреоидные гормоны.

Можно ли вылечить это заболевание

При адекватном лечении заболевания прогноз всегда бывает благоприятным. Необходимо постоянное соблюдение мер профилактики.

Аутоиммунный тиреоидит в активной фазе полностью вылечить не возможно.

Лечение народными средствами

Отлично зарекомендовали себя нетрадиционные методы лечения. Положительный результат дают травы, используемые для приготовления отваров и настоев. Наиболее эффективными в лечении тиреоидита считаются:

пустырник;

чистотел;

плоды боярышника;

календула;

тысячелистник.

Они препятствуют развитию и росту опухолей, улучшают иммунитет. Во избежание нежелательных последствий использовать народные средства можно только с разрешения врача.

Диета

В дополнение к медикаментозной терапии специалисты рекомендуют придерживаться лечебной диеты. Она не заменяет лечение, а является его дополнением. Питание должно быть дробным, есть необходимо каждые 3 часа. Диетологи рекомендуют:

печень свиную и говяжью, печень трески;

макароны;

молочные продукты;

бобовые;

красную рыбу;

яйца;

каши, хлеб;

овощи, фрукты.

Исключить из рациона необходимо острые, соленые, копченые, жареные блюда, алкоголь и любые приправы. Рекомендуется еженедельно проводить разгрузочные дни на фруктах или соках.

Осложнения

Отсутствие лечебных мероприятий на этапе прогрессирования часто приводит к развитию деменции у взрослых, снижению физического и интеллектуального развития у детей.

Хронический аутоиммунный тиреодит повышает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Осложнениями могут стать сердечная недостаточность и даже инфаркт, а также репродуктивные проблемы:

бесплодие;

преждевременные роды.

Самое страшное, что ожидают от этой болезни – это гипотиреоидная кома. Ее симптомы:

спутанность сознания;

отеки;

брадикардия;

снижение температуры тела;

задержка стула и мочи.

Профилактика

Специфических профилактических мероприятий не требуется. Для предупреждения возникновения осложнений при аутоиммунном тиреоидите нужно регулярно проходить диспансеризацию. Кроме этого, следует:

полноценно питаться;

укреплять иммунитет;

контролировать психоэмоциональное состояние;

своевременно лечить инфекционные и вирусные заболевания;

поддерживать массу тела в пределах нормы.

Надо помнить, что угрозу для жизни несут состояния, имеющие выраженные клинические симптомы.