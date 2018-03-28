Аутоиммунный тиреоидит с гипотиреозом - достаточно распространенное заболевание щитовидной железы, характеризующееся снижением ее активности, которое чаще всего диагностируется у женщин. Однако у мужчин патологический процесс имеет более агрессивный характер и нередко приводит к развитию опасных осложнений.

Отличия аутоиммунного тиреоидита и гипотиреоза

Разница тиреоидита и гипотиреоза заключается в том, что первый является самостоятельным заболеванием, второй - состоянием. Гипотиреоз часто развивается на фоне аутоиммунного тиреоидита, однако эти термины не означают одно и то же. Патологическое состояние, характеризующееся снижением уровня тиреоидных гормонов, может возникать и при других поражениях щитовидной железы.

Симптомы

Аутоиммунный тиреоидит с исходом в гипотиреоз имеет следующие симптомы:

ухудшение умственной деятельности и памяти;

снижение физической активности (появляется вялость, движения становятся замедленными, мышцы слабеют);

отечность лица, нижних конечностей и внутренних органов;

ухудшение внешнего вида (пожелтение и шелушение кожных покровов, ломкость ногтей, истончение и выпадение волос);

перебои в работе сердечно-сосудистой системы;

проблемы с дыханием;

неврологические нарушения;

сбои менструального цикла у женщин;

бесплодие;

импотенция у мужчин;

избыточный вес.

Если узлы не увеличены, аутоиммунное воспаление щитовидки не имеет специфических симптомов, поэтому может оставаться не распознанным.

Диагностика

Начинается обследование с посещения эндокринолога. Опытный врач может поставить предварительный диагноз аутоиммунный тиреоидит на основании внешних признаков. Дальнейшая диагностика включает:

Анализы на гормоны щитовидной железы. Сдать кровь необходимо при появлении первых симптомов гипотиреоза. Дополнительно оценивается активность гипофиза, вырабатывающего гормон ТТГ. Это вещество контролирует функции эндокринной системы. Отклонение значений от нормы позволяет поставить диагноз.

Анализ крови на антитела к рецепторам ТТГ, тиреопероксидазе и тиреоглобулину.

Сцинтиграфию щитовидки - процедуру, необходимую для оценки функций щитовидной железы. Специальный аппарат проверяет, способны ли ткани впитывать йод, из которого в дальнейшем производятся тиреоидные гормоны.

Тонкоигольную биопсию. Данный метод применяется после прохождения указанных выше процедур, если на основании их результата был поставлен диагноз. С помощью иглы выполняется забор тканей щитовидной железы, которые потом направляются на гистологическое исследование. Анализ помогает определить характер узлов и исключить наличие рака.

Лечение заболевания

При аутоиммунном тиреоидите, сопровождающемся снижением уровня тиреоидных гормонов, необходима длительная комплексная терапия. Она включает:

Прием гормональных препаратов, которые могут быть синтетическими или натуральными. Заместительная терапия подразумевает прием L-тироксина. На первом этапе он вводится в минимальных количествах. Со временем дозу тироксина увеличивают. Лечение может занимать несколько недель и даже месяцев. Препарат нельзя отменять резко, делается это постепенно.

Введение глюкокортикоидов, снижающих выраженность аутоиммунных реакций. Так как аутоиммунный тиреоидит связан с нарушением функций иммунитета, препараты подавляют выработку антител, уничтожающих здоровые клетки. Используются натуральные гормоны надпочечников либо их синтетических аналогов.

Прием иммуномодуляторов, устраняющих сбои в работе иммунитета. Так как глюкокортикоиды снижают активность защитных сил организма, повышается риск возникновения инфекций. Начинается активная жизнедеятельность бактерий и вирусов, как находящихся в организме, так и проникающих извне. Препараты частично заменяют иммунитет, поэтому риск развития заболеваний снижается.

Пациент нуждается в пожизненном лечении в случае необратимого разрушения тканей щитовидной железы. Выздоровление при аутоиммунном тиреоидите, сопровождающемся гипотиреозом, возможно. Если неповрежденной остается хотя бы часть клеток, железа может обеспечивать организм требуемым количеством гормонов.

Народными средствами

Применение лекарственных растений благотворно влияет на состояние щитовидной железы, ускоряет процесс выздоровления. Для устранения аутоиммунного воспаления используют травы, обладающие регулирующими свойствами: пармелии раскидистой, морской капусты, жерухи лекарственной. Растительные сборы должны содержать чистотел, омелу, пустырник, дягиль, цветки боярышника. Нельзя обойтись без чернокорня, окопника, дурнишника и зюзника.

1 ст. л. сбора из 5-10 трав заливают 2 ст. кипятка, варят на медленном огне 10 минут, после чего оставляют в термосе на ночь. Принимают в течение дня небольшими порциями. Желательно добавлять в раствор 1 ч. л. меда.

Диета

Правильное питание при аутоиммунном тиреоидите помогает предотвратить обострение патологии.

Нужно отказаться от сои, препятствующей выработке тиреоидных гормонов. Полиненасыщенные жиры заменяют насыщенными. Они нормализуют уровень глюкозы в крови и снижают активность гормонов стресса, негативно влияющих на состояние щитовидки. В рацион следует включить морепродукты, богатые йодом и селеном. Нельзя отказываться от фруктов и овощей.

Костный бульон содержит питательные вещества, облегчающие течение аутоиммунных патологий. Количество потребляемой жидкости ограничивают до 1,5 л. Превышение этого объема способствует развитию отечности, характерной для гипотиреоза. Отказываются от рафинированных продуктов, повышающих уровень сахара в крови. Полезен кофе, содержащий магний и витамины группы В.